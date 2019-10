Empfehlung - Tierpark gibt Bisonkuh an den Zoo Osnabrück

Nordhorn Nach der Abgabe der beiden Bisons an den Zoo Osnabrück leben in Nordhorn neben Bisonbulle „Peterle“ aber immer noch vier Zuchtkühe mit ihren Kälbern von diesem Jahr. „Es ist also weiterhin mächtig was los bei den Nordhorner Wappentieren auf der schönen Amerika-Anlage im Familienzoo“, teilt Presssprecherin Ina Deiting mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-gibt-bisonkuh-an-den-zoo-osnabrueck-324377.html