Empfehlung - Tierpark erhält Anerkennung für „außerschulischen Lernort“

Nordhorn Der Tierpark Nordhorn, der drittgrößte Zoo in Niedersachsen, beheimatet nicht nur viele Tiere, sondern leistet außerdem mit der Zooschule Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche. Und das nicht mehr nur im Zoo selbst, auch in den regionalen Naturschutzräumen der Grafschaft Bentheim. Die Zooschule erhielt nun am Donnerstag, pünktlich zum 70. Geburtstag des Tierparks, die Anerkennung durch den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne als „regionales Umweltbildungszentrum“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-erhaelt-anerkennung-fuer-ausserschulischen-lernort-341185.html