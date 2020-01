Empfehlung - Tierpark erhält 70.000 Euro zum 70. Geburtstag

Nordhorn Der Tierpark und die Grafschafter Sparkassenstiftung sind seit der Stiftungsgründung vor nunmehr 25 Jahren eng miteinander verbunden. Mit einer ganz besonderen Jubiläumsspende soll in diesem Jahr dem 25-jährigen Stiftungsbestehen gedacht und 70 Jahre Tierpark gefeiert werden. Aus diesem Anlass überreichte der Stiftungsratsvorsitzende der Grafschafter Sparkassenstiftung, Hubert Winter, am Dienstag einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 70.000 Euro an Dr. Hermann Kramer, zoologischer Leiter des Tierparks, und Tierparkleiter Dr. Nils Kramer – und setzte damit eine Stiftungstradition im Jubiläumsjahr fort. Denn: Die erste Spende der Stiftung ging ebenfalls an den Tierpark. Verwendet wurde sie damals für die Förderung des Kommunikationszentrums. Mit der Jubiläumsspende sollen nun weniger Kommunikationsmittel, denn Handwerkstraditionen gefördert werden. Vielmehr bietet sich dem Tierpark im Jahr seines 70-jährigen Bestehens die Möglichkeit, sein Gelände zu erweitern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-erhaelt-70000-euro-zum-70-geburtstag-342015.html