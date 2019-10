Empfehlung - Tierpark-Besuch als ein „kleiner Schritt zur Integration“

Nordhorn Die Sonne meint es gut an diesem Nachmittag: Auf Einladung des Arbeitskreises Flüchtlingshilfe Nordhorn besuchten 14 Familien den Tierpark. Vor allem die Kinder unter den 42 Besuchern bestaunten neugierig und respektvoll die kleinen und großen Tiere und nahmen die zahlreichen Spielgeräte in Anspruch. Angesteuert wurde auch der Tisch der Konfirmandengruppe der reformierten Gemeinde Nordhorn. Jedes Kind, das wollte, konnte eines der Tiere malen, das es gesehen hatte. Wenn es so nicht klappte, gab es auch vielfältige Schablonen. Am Ende des Nachmittags wurde das jeweils beste Bild jeder Altersgruppe mit einer Überraschung prämiert. Stolz wurde Eltern und Geschwistern das Bild oder auch der Gewinn präsentiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-besuch-als-ein-kleiner-schritt-zur-integration-324569.html