Empfehlung - Tierpark auf Rekordkurs

gn Nordhorn. Für Familie van Dijk aus Enschede war die Überraschung groß. Anstatt an der Kasse des Tierparks Nordhorn die Eintrittskarten für den Zoobesuch zu erwerben wurden sie von Tierparkleiter Dr. Nils Kramer, und dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung des Tierparks, Uwe Fietzek, mit einem Blumenstrauß und einer Jahreskarte für die ganze Familie im Eingangsbereich begrüßt. Sie waren die 333.333. Besucher, die in diesem Jahr den Zoo am Heseper Weg besuchten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-auf-rekordkurs-208434.html