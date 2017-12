Tierpark ändert wegen Nässe Parkkonzept zum Weihnachtsmarkt

gn Nordhorn. Da die Besucher inzwischen oft auch von außerhalb kommen, wurde vorab ein Parkleitsystem entwickelt. Aufgrund der anhaltenden Nässe musste die Parkplatzsituation nun verändert werden.

Neben dem Tierpark-Parkplatz am Heseper Weg 110 gibt es nun auch die Möglichkeit auf der befestigten Parkfläche beim Grafschafter Sportpark in der Straße „Am Sportpark“ zu parken. Zusätzliche Beschilderung weist dabei den rechten Weg.

An den Wochenenden wird es ab 16 Uhr von diesem Parkplatz aus einen kostenlosen Shuttlebus zum Eingang des Zoos geben. Aufgrund des großen Andrangs werden alle Nordhorner weiterhin gebeten, nach Möglichkeit mit Fahrgemeinschaften oder am besten mit dem Fahrrad zum Weihnachtsmarkt zu kommen.

An den Wochenenden ist der Markt ab 11 Uhr und in der Woche ab 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist täglich gegen 19.30 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist bis mindesten 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt an allen Tagen ab 16 Uhr 2 Euro pro Person. Jahreskarten sind selbstverständlich gültig. Schon im letzten Jahr hat der Tierpark für den Neubau der Leopardenanlage gesammelt. Auch mit den diesjährigen Erlösen soll dieses Projekt im kommenden Jahr vorangetrieben werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.facebook.com/TierparkNordhorn.

