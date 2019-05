Ticketverkauf für TVN-Gala geht in die letzte Runde

Aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Turnvereins Nordhorn von 1894 (TVN) findet am Freitag, 24. Mai, eine große Jubiläumsgala in der Alten Weberei in Nordhorn statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn der Galaveranstaltung ist um 18 Uhr.