Ticket West und Harp Mitch spielen im Grafschafter Brauhaus

Nordhorn Nach vielen Jahren mit seines Bluescasters hat Harp Mitch beschlossen die Band „Ticket West“ zu einer gemeinsamen „Blues-Party“ einzuladen. Ticket West ist eine der wenigen Bands in den Niederlanden, die den Drive und den Sound bringt, den man von Westcoast-Jump-Blues erwarten darf. Denn ihr Sound ist von Einfachheit und Wärme geprägt.

Die Kombination des einzigartigen Harp Mitch Big-Sounds mit dem typischen Ticket West California Drive & Rock‘n Billy-Shake kann nur zum Erfolg führen! Pur und unverfälschter Blues mit einem Jazzy Swing. In der gemütlichen Atmosphäre des Grafschafter Brauhauses in Nordhorn wird am 4. März, 20.30 Uhr, ein musikalischer Abend der ganz besonderen Art geboten.

Nähere Informationen: www.alteweberei.de