© Konjer, Stephan

In Anwesenheit einiger Helferinnen und Helfer der THW-Jugend übergab Hubert Winter (Bildmitte links), Stiftungsratsvorsitzender der Grafschafter Sparkassenstiftung, einen symbolischen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an Lars kleine Lögte (Bildmitte rechts), Vorsitzender der Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks Nordhorn. Foto: Stephan Konjer