Empfehlung - Thomas Kruchem hält in Nordhorn Vortrag über „Landraub“

Nordhorn In der Hoffnung auf Devisen und gute Geschäfte arbeiten Regierungen, regionale Verwaltungen und internationale Investoren weltweit bei der Vertreibung und Enteignung von Kleinbauern Hand in Hand. „Wie die Heuschrecken stürzen sie sich seit etlichen Jahren auf Ackerflächen in armen Ländern; es geht um Agrosprit, Futter- und Nahrungsmittel für den Export; um Staudämme und andere Infrastruktur für Agrar-, Energie- und Industriekonzerne“, sagt der renommierte Journalist und Buchautor Thomas Kruchem, der für seine Berichte unter anderem in Argentinien, Kambodscha, Uganda und auf den Philippinen recherchierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/thomas-kruchem-haelt-in-nordhorn-vortrag-ueber-landraub-239988.html