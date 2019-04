Thomas Kolde neuer IHK-Regionalausschuss-Vorsitzender

Nordhorn „Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Region sich weiter dynamisch entwickelt. Dafür müssen wir die richtigen Impulse setzen, und zwar hier in der Grafschaft, aber auch in Hannover und Berlin.“ Dieses Fazit zog Thomas Kolde, der neu gewählte Vorsitzende des Regionalausschusses Landkreis Grafschaft Bentheim der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, nach der konstituierenden Sitzung des Ausschusses in Nordhorn. Kolde, Geschäftsführer der Lebenshilfe Nordhorn, war einstimmig zum Vorsitzenden gewählt worden, ebenso Thorsten Dirks, Geschäftsführer der Neuenhauser Maschinenbau, zu seinem Stellvertreter.

Frank Hesse, IHK-Geschäftsbereichsleiter Wirtschaftspolitik, hatte den Unternehmern die Ergebnisse einer IHK-Analyse der regionalen Standortfaktoren vorgetragen. In der Grafschaft Bentheim wird demnach bei der Infrastruktur der größte Handlungsbedarf bei der Versorgung mit Breitbandtechnologie und dem Zustand der Verkehrswege gesehen.

Ein weiterer wichtiger Standortfaktor ist aus Sicht der Grafschafter Unternehmen die Versorgung mit beruflich qualifizierten Fachkräften. „Auf Basis dieser Ergebnisse wird der Regionalausschuss nun die Positionen unserer IHK für die Grafschaft Bentheim erarbeiten“, kündigte Anke Schweda, IHK-Geschäftsbereichsleiterin und Betreuerin des Ausschusses, an.