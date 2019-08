Empfehlung - Thomas Eggert ist neuer Chef der Nordhorner Vechte Arkaden

Nordhorn Die Vechte Arkaden haben einen neuen Chef: Am 1. August trat Thomas Eggert seinen Posten als Center-Manager an. Eggert ist seit 2015 für die Multi Germany tätig – zunächst als Projekt-Manager und in den letzten beiden Jahren als Center Manager. Eggert verfügt mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Shopping-Center, so zum Beispiel als Geschäftsführer im CentrO Oberhausen von 1995 bis 2010. Anschließend arbeitete er als selbständiger Berater für bedeutende Unternehmen wie Citycon, RREEF, JP Morgan, Henderson und Ivanhoe Cambridge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/thomas-eggert-ist-neuer-chef-der-nordhorner-vechte-arkaden-315773.html