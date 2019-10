Empfehlung - Thomas Brüninghoff eröffnet FDP-Wahlkreisbüro

Nordhorn Am 18. Juni ist Thomas Brüninghoff für die FDP als Abgeordneter in den Niedersächsischen Landtag nachgerückt. Dort ist er Sprecher für Bundes- und Europaangelegenheiten, Raumordnung und Jugend. Sein Mandat führt den Nordhorner regelmäßig nach Hannover. Um aber auch den Grafschafter Bürgern eine Anlaufstelle zu bieten, hat er an der Kokenmühlenstraße 11 in Nordhorn ein Wahlkreisbüro eingerichtet. Es ist bereits seit Anfang August besetzt und wurde am Freitagabend im Beisein von rund 50 Gästen offiziell eröffnet. Die Büroleitung hat Juliane Harenberg übernommen, die zuvor beim VVV-Stadtmarketing tätig war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/thomas-brueninghoff-eroeffnet-fdp-wahlkreisbuero-324804.html