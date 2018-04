Empfehlung - Theaterwerkstatt Nordhorn in frühlingshafter Frische

Nordhorn. Das Stück von Colin Higgings war so recht dazu angetan, die Vorzüge der Generationsbreite im Ensemble von jung bis alt an den Tag zu bringen; einen Tag, der in der Kornmühle einen Abend gebar, der das Premierenpublikum in einer Gemengelage zwischen witzig, klamaukig und nachdenklich zwei Stunden lang gemütskomfortabel unterhielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/theaterwerkstatt-nordhorn-in-fruehlingshafter-frische-232984.html