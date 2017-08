Theaterwerkstatt bringt neue Komödie auf die Bühne

Gutes und anspruchsvolles Theater will Nordhorns Theaterwerkstatt auch nach dem Wechsel in der künstlerischen Leitung bieten: Mit viel Schwung wird zurzeit die Komödie „Außer Kontrolle“ vorbereitet. Premiere ist am 27. Oktober in der Kornmühle.