Theaterstück thematisiert Nordhorner Zeitgeschichte von 1932

Nordhorn Am 14. Juni 1932 hatte die Regierung des vorletzten Kanzlers der Weimarer Republik, Franz von Papen, auf Druck der Habsburger Front, einem Bündnis antidemokratischer Nationalisten und Rechtsextremisten, das Verbot der SA, einem äußerst gewalttätigen Kampfverband der NSDAP, aufgehoben. Sofort ging die SA dazu über, Massenaufmärsche an Orten mit starker Arbeiterbevölkerung durchzuführen, um die eigene Ortsgruppe zu ermutigen und die Gegner zu demoralisieren. Auch in der Grafschaft Bentheim. Am 15. Juli 1932 fand in Nordhorn das Gautreffen „Weser-Ems“ der NSDAP statt. Die Veranstalter planten eine Versammlung in einem Stadion mit anschließender Demonstration durch die Arbeiterviertel Bussmaate und Stadtsiedlung. Etwa 1500 Nationalsozialisten trafen in Nordhorn zusammen. Gegen dieses Treffen setzte sich ein Bündnis aus KPD, SPD, DTV und dem Mieterschutzbund der Stadtsiedlung zur Wehr. Trotzdem begann um 19.45 Uhr die Demonstration der NSDAP mit einem Umzug durch die Bussmaate. Dort wurden sie mit einem Steinhagel empfangen. In verschärfter Form gab es diesen Widerstand in der Stadtsiedlung. Die Lindenallee, Hauptstraße der Stadtsiedlung, war in Höhe der Margueritenstraße aufgerissen, die Pflastersteine lagen als Wurfmaterial bereit. Ein Steinbombardement auf die Nazis folgte. Angesichts der Tausende zählenden Menge eröffnete die begleitende Polizei das Feuer mit ihren Pistolen. Die Schüsse trafen. Acht Gegendemonstranten wurden verletzt, zwei davon schwer, 14 Gegendemonstranten wurden verhaftet. Der Demonstrationszug wurde umgeleitet und um die Stadtsiedlung herum wieder zum Stadion zurückgeführt. Zum Andenken an diese Kämpfe trug die Lindenallee in der Zeit der NS-Herrschaft den Namen „Straße der SA.“ Vor diesem geschichtlichen Hintergrund spielt das Stück „Lindenallee – Straße der SA“, das von der Theaterwerkstatt Nordhorn aufgeführt wird. Geschrieben hat es der Nordhorner Historiker Dr. Werner Rohr. Er hat sich als Wissenschaftler mit dem Thema des Nationalsozialismus in Nordhorn schon 1991 auseinandergesetzt. Damals entstand unter seiner Leitung das Buch „Nordhorn im Dritten Reich.“ Basierend auf den Recherchen folgt aktuell also eine literarische Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Regie liegt in den Händen von Francisca Ribeiro. Die gebürtige Nordhornerin stand schon mit sieben Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Begeisterung wurde bei der Theaterwerkstatt Nordhorn geweckt und reichte so weit, dass sie nach dem Abitur begann, Theaterwissenschaften zu studieren. Nach der Arbeit als Regieassistentin unter anderem bei der Studiobühne Erlangen ist sie aktuell dabei, an der Ruhr-Universität Bochum ihren Master im Bereich Theaterwissenschaften zu machen. Ihre erste Regiearbeit in alleiniger Verantwortung führt sie zurück an die Anfänge ihrer Theaterzeit. Nachdem sie das Stück gemeinsam mit dem Autor noch einmal dramaturgisch aufbereitet hatte, wurde es bei einem Casting, das vor Kurzem in Nordhorn stattfand, der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor voll besetztem Hause in der Rampe gegenüber der Kornmühle gab Francisca Ribeiro einen Einblick in die Richtung, wie sie das Stück inszenieren wird. Ihr ist es wichtig, keine naturalistische Darstellung auf die Bühne zu bringen, sondern Stilelemente der griechischen Tragödie wie den Chor, der als Erzähler fungiert, und Stilelemente des Brechtschen Epischen Theaters. zu nutzen, um dem Stück „Lindenallee – Die Straße der SA“ eine eigene Form zu geben. Der von Bertolt Brecht 1926 geprägte Begriff episches Theater verbindet zwei literarische Gattungen, das Drama und die Epik, also theatralische und erzählende Formen der Literatur. In den 1920er-Jahren hatten Bertolt Brecht und Erwin Piscator begonnen, mit neuen Formen des Theaters zu experimentieren. Sie wollten weg von der Darstellung tragischer Einzelschicksale, von der klassischen Illusionsbühne und ihrer Scheinrealität. Ihr Ziel war die Darstellung der großen gesellschaftlichen Konflikte wie Krieg, Revolution, Ökonomie und soziale Ungerechtigkeit. Sie wollten ein Theater, das diese Konflikte durchschaubar macht und die Zuschauer dazu bewegt, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Genau das Gleiche gilt für die Inszenierung von Francisca Ribeiro. Sie will deutlich machen, wie es geschehen konnte, dass die Nationalsozialisten die Macht ergreifen konnten. Dabei verweist sie auch auf aktuelle Entwicklungen wie das Erstarken des Rechtsradikalismus.

Premiere für das Stück ist am 1. September in der Kornmühle. Weitere Vorstellungen werden folgen.