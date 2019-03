Theaterstück stellt unbequeme Fragen zur inneren Sicherheit

Das Schauspiel „Heilig Abend“ des Autors Daniel Kehlmann geht am Sonnabend, 2. März, auf der Bühne des Nordhorner Konzert- und Theatersaals am Ootmarsumer Weg der Frage nach, was in Zeiten von Terror und totaler Überwachung erlaubt ist.