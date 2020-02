Empfehlung - Textilindustrie verdankt ihre Blüte vielen Niederländern

Nordhorn Im Zuge der Industrialisierung gaben seit dem 19. Jahrhundert das kaufmännische und handwerkliche Know how sowie die Fabrikarbeiter aus den Niederlanden der Entwicklung der Nordhorner Textilindustrie einen mächtigen Schub. Doch über das Leben und den Alltag der niederländischen Arbeitskräfte, die in Scharen tagtäglich über die Grenze kamen oder auch in Nordhorn und anderswo ansässig wurden, weiß man bislang nur wenig bis gar nichts. Diesen weißen Fleck der Regionalgeschichte will das Stadtmuseum Nordhorn nun füllen: Am Donnerstag startete ein zweijähriges Forschungsprojekt, das mit Hilfe des Heimatvereins Denekamp und der Gemeinde Dinkelland Licht in das Dunkel der Geschichte der deutsch-niederländischen Textilindustrie in der Grafschaft bringen will. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/textilindustrie-verdankt-ihre-bluete-vielen-niederlaendern-343251.html