Teilnehmer erhalten Mehrkampfabzeichen bei Ferienpassaktion

Nordhorn Unter Beachtung der Corona-Bedingungen führte der Leichtathletik Club Nordhorn (LCN) seine traditionelle Ferienpassaktion zur Erlangung des Mehrkampfabzeichens im Deegfeld-Sportzentrum durch. Im Gegensatz zu den Vorjahren mussten sich die Kinder vorher schriftlich anmelden, und die Teilnehmerzahl war auf jeweils zwölf Kinder begrenzt. Bewertet wurden im Einzelnen Leistungen im Weitsprung, Sprint und Ballwurf. Sie wurden vom LCN-Sportabzeichenteam Helga Norder, Andrea Moeken und drei jugendlichen Helfern vom LCN bewertet. Alle Kinder erhielten eine Urkunde in Bronze, Silber oder Gold und konnten somit durch ihre Teilnahme an den Wettbewerben in die leichtathletischen Disziplinen „reinschnuppern“.

Die zweite Gruppe mit ihren Urkunden. Foto: LCN