Teile der Innenstadt am Sonnabend für die „Meile“ gesperrt

Am Sonnabend muss der Wochenmarkt aufgrund der Laufveranstaltung „Nordhorner Meile“ verlegt werden. Am Nachmittag fahren auch einige Buslinien andere Routen als üblich, weil Haltestellen in der gesperrten Innenstadt nicht angesteuert werden können.