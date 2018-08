Empfehlung - Teich ausgetrocknet: Emsländer Biber landet in Vorgarten

Lingen/Nordhorn Auch wenn die Meteorologen eine Änderung der Großwetterlage prognostizieren, liegt Deutschland weiterhin im Einflussbereich einer regenarmen Hochdruckzone. Schon lange geht in der Region durch Verdunstung wesentlich mehr Wasser verloren, als hinzukommt. Sind die Wasserstände an den emsländischen Flüssen und Kanälen noch gut, sind bereits viele Grabensysteme trocken gefallen und die Wasserstände von Teichanlagen erheblich gesunken. Dies macht nun auch den Emslandbibern zu schaffen, wie Familie Czmiel aus dem Südkreis zu spüren bekam. „Sie staunten nicht schlecht, als sie Europas größten Nager in ihrer Gartenanlage entdeckten. So schwer wie ein Golden Retriever, war der Anblick ein eindrückliches Erlebnis“, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierparks Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/teich-ausgetrocknet-emslaender-biber-landet-in-vorgarten-245951.html