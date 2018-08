Empfehlung - Tausende Besucher strömen am GN-Familientag in den Zoo

Nordhorn Schon am Morgen strömten die ersten Besucher in den Tierpark. Darunter Erna Schievink und ihre Enkeltochter. „Das Wetter ist ideal für einen Zoobesuch. Es ist nicht mehr so heiß, sondern angenehm kühl“, sagte sie. Mit dieser Meinung stand sie nicht alleine da. Mehr als 4200 Besucher nutzten die siebte Auflage des GN-Familientags für einen Tierparkbesuch. Viele der jungen Besucher wussten zunächst gar nicht, was sie als erstes tun sollten: Die Tiere beobachten oder einem der Künstler zusehen?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tausende-besucher-stroemen-am-gn-familientag-in-den-zoo-247854.html