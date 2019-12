Tanzmusical soll den KTS in Nordhorn verzaubern

Nordhorn Mit der Musik und den Liedtexten von George und Ira Gershwin inszeniert der musikalische Leiter Heiko Lippmann ein luftig-leichtes Stück, das den Zuschauern in Erinnerung bleiben wird.

Paris 1945: Die Stadt der Liebe ist noch vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet. Ein junger Amerikaner, der ehemalige US-Soldat und angehende Maler Jerry, verliebt sich rettungslos in die Pariserin Lise. Um Lises Liebe konkurrieren aber auch der reiche französische Möchtegern-Nachtclubsänger Henri, mit dem Lise durch ein dunkles Geheimnis verbunden ist, und der kriegsversehrte US-Komponist Adam. Erschwerend kommt hinzu, dass die attraktive Amerikanerin Milo ein Auge auf Jerry geworfen hat. Mit ihrer finanziellen Unterstützung könnte nicht nur Lise zum gefeierten Ballettstar aufsteigen, sondern auch Jerry und Adam Karriere machen. Wie wird sich Jerry entscheiden? Und wie steht es um Lises Gefühle?

Das 2014 am Pariser „Théâtre du Châtelet“ uraufgeführte Gershwin-Tanzmusical, das auch am New Yorker Broadway 2015 und am Londoner West End 2017 ein Riesenerfolg war, ist die Bühnenfassung des gleichnamigen bekannten Musicalfilms aus dem Jahr 1951 mit Gene Kelly und Leslie Caron. Das romantische Hollywood-Musical, mit dem das erfahrene Ensemble der Konzertdirektion Landgraf in deutschsprachiger Erstaufführung nun in Nordhorn zu Gast ist, „ist allerdings kein bloßes Remake des Filmklassikers, sondern eine moderne, aufregende und ballettreiche Gershwin-Hommage“, heißt es in einer Ankündigung.

Das Publikum erwartet eine leidenschaftliche Liebeserklärung an die Kunst und das Leben. Bekannte und Lieder wie „Shall we dance?“, „I got Rhythm“ oder „The can’t take that away from me“ entführen in das romantische Paris der 1950er-Jahre und sorgen dafür, dass auf der Bühne Musik und Bewegung, Gesang und Geschichte mit berauschender Leichtigkeit vereint werden.

