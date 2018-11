Tagesgruppe hilft: Wir nehmen jedes Kind – so wie es ist

Was vor 30 Jahren als Pilotprojekt startete, ist heute eine feste Einrichtung: Die Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche des Eylarduswerks an der Elsternstraße in Nordhorn steht Kindern und Jugendlichen zur Seite, die im Alltag Hilfe brauchen.