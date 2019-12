Empfehlung - Tagesfahrt zum Oberhausener Weihnachtsmarkt

Nordhorn Vom Bahnhof Nordhorn aus starteten zwei Busse mit 91 Senioren nach Oberhausen. „Das Besondere an dem dortigen Weihnachtsmarkt ist, dass täglich die 350.000 Lichter des Weihnachtsmarktes eingeschaltet werden und sich das Einkaufszentrum ,CentrO‘ dann in ein wahres Lichtermeer mit 500 Tannenbäumen, 70.000 Weihnachtsbaumkugeln und insgesamt acht Kilometer langen Girlanden verwandelt“, beschreiben die Organisatoren der Fahrt. Die Senioren des TVN erkundeten die größte Shopping-Mall Deutschlands auf eigene Faust und konnten dabei eine Vielzahl ausgefallener Kunsthandwerke, süße Köstlichkeiten und deftige Spezialitäten entdecken. Um 18 Uhr traten dann alle Ausflügler die Heimreise an. Alle Teilnehmer waren sich einig: „Das war ein schöner Ausflug mit netten Menschen und vielen Eindrücken!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tagesfahrt-zum-oberhausener-weihnachtsmarkt-334681.html