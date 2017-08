„Tag des Sports“ startet im Trockenen: Minister lobt Vereine

Zur Eröffnung der Großveranstaltung in Nordhorn appellierte Boris Pistorius an Jung und Alt: „Alle sollen sich bewegen“. Dazu besteht auf dem Marktplatz, am Schweinemarkt und am Vechtesee reichlich Gelegenheit. Hauptfrage am Morgen: Hält das Wetter?