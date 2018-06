Empfehlung - „Tag des offenen Hofes“ bei Familie Lönink

Nordhorn Ob mit dem Fahrrad oder dem Auto: Der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Lönink aus Nordhorn-Hohenkörben war für viele Grafschafter und Emsländer am Sonntag ein beliebtes Ausflugsziel. Wie 85 Höfe in ganz Niedersachsen hat Familie Lönink den „Tag des offenen Hofes“ dazu genutzt, ihren eigenen Betrieb einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und vor allem einen Einblick in die moderne Landwirtschaft zu ermöglichen. „Zu unserem Milchviehbetrieb mit 130 Kühen gehören auch 130 Zuchtsauen. Die weibliche Nachzucht der Kühe verbleibt auf dem Hof, männliche Tiere werden verkauft. Zusätzlich bewirtschaften wir 71 Hektar, hauptsächlich zum Futteranbau“, berichtet Jens Lönink, der den Betrieb führt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tag-des-offenen-hofes-bei-familie-loenink-239998.html