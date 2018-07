Empfehlung - „Tag der offenen Tür“: UCI Luxe Kino ist Besuchermagnet

Nordhorn Mit Verspätung nahm das Kino seinen Betrieb am vergangenen Freitag auf. Das brachte den Betreibern online viel Spott ein. Am „Tag der offenen Tür“ am Sonntag war davon nichts mehr zu spüren. Die Freude über das neue hochmoderne Kino an der Nino-Allee überwog. Kinder tobten auf der eigens aufgebauten Hüpfburg vor dem Eingang und ließen sich im Foyer von den Kinomitarbeitern als Prinzessin oder Filmfigur schminken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tag-der-offenen-tuer-uci-luxe-kino-ist-besuchermagnet-244629.html