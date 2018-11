Empfehlung - „Tag der offenen“ Tür im Zoo erneut ein Besuchermagnet

Nordhorn Wenn der Nordhorner Tierpark zum „Tag der offenen Tür“ lädt, strömen stets viele Besucher in den Familienzoo. Das war auch am vergangenen Sonntag nicht anders. Bis zum Kassenschluss konnten in diesem Jahr fast 11.000 Besucher gezählt werden, was einen neuen Rekord aufstellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tag-der-offenen-tuer-im-zoo-erneut-ein-besuchermagnet-264615.html