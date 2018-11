Tag der offenen Tür im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Tierpfleger, Handwerker, Verwaltung, Zooschule, Gastronomie und Förderverein haben wieder ein großes Angebot vorbereitet. Es gibt Infos über Zooschule, Naturschutzranger, den Verein „Rettet den Drill“, die Jägerschaft sowie zum Neubau der Leopardenanlage. Ein „Blick hinter die Kulissen“ wird gewährt bei einer Futterausstellung in der Schaufutterküche, im Stall der Bisons oder im Rahmen von Führungen in die Tierarztpraxis. Bei einer Zootag-Rallye für Kinder können Preise aus dem Zooshop gewonnen werden. An zahlreichen Spielstationen will das Zoo-Team Spaß für alle Altersklassen bieten. Auf der Wiese am historischen Vechtehof gibt es ein Ponyreiten in Kooperation mit dem Ponyhof Niers (Twist). Der Tierpark-Förderverein veranstaltet an der Cafeteria eine große Tombola mit vielen Preisen. Nordhorner Besuchern wird aufgrund des Andrangs die Anfahrt mit dem Rad oder zu Fuß empfohlen.