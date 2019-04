Empfehlung - Tag der Brieftaube: Hobby mit langer Tradition

Essen/Nordhorn Am Sonntag, 14. April, feiert Deutschland den „Tag der Brieftaube“. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des Brieftaubenwesens. Züchterinnen und Züchter aus allen Teilen Deutschlands des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter, Dachorganisation des Brieftaubenwesens, zeigen ihr einzigartiges Hobby und laden in ihre Taubenschläge ein. Der „Tag der Brieftaube“ wird dann zum „Tag der offenen Tür“. Interessierte können sich die Haltung der Tiere aus der Nähe ansehen und mit Freunden des Hobbys ins Gespräch kommen. Wie sieht ein Taubenschlag von innen aus? Wie orientieren sich Brieftauben? Wie schnell fliegen Brieftauben eigentlich? Diese und viele weitere Fragen sollen am „Tag der Brieftaube“ beantwortet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tag-der-brieftaube-hobby-mit-langer-tradition-290203.html