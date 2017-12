Empfehlung - „Swinging Christmas“: Tom Gaebel in der Alten Weberei

Nordhorn. Eigentlich hätte Tom Gaebel bereits am vergangenen Mittwoch in der Alten Weberei auftreten sollen. Da erreichten sein Nordhorner Publikum aber nur freundliche Grüße per Facebook von der vollgesperrten Autobahn A1, auf der Gaebel über sechs lange Stunden im Dauerstau stand. „In diesen Stunden habe ich Dinge über mich gelernt, die ich gar nicht wissen wollte", kommentierte der Sänger und Entertainer sein Missgeschick am Tag darauf. Denn zum Glück für die Alte Weberei und sein Nordhorner Publikum war der Donnerstag als „freier Tag" in seiner derzeit laufenden „Swinging Christmas-Tour" eingetragen, sodass Gaebel seinen Auftritt in Nordhorn nur um einen Tag verschieben musste.(...)