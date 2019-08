Empfehlung - Super Stimmung bei der dritten „City After Work“ Party

Nordhorn Die Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch den noch leicht wolkenbehangenen Himmel eines sonst lauen Sommerabends. Die Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes sind alle voll und auch für Radfahrer wird es schwer, noch einen freien Platz für ihr Gefährt zu finden. Bis in die Innenstadt stehen kleine Menschengruppen, die noch Freunde erwarten und sich dann nach und nach in Bewegung Richtung Marktplatz setzen. Von dort hört man schon die Musik, die der Nordhorner DJ und Produzent „d´allegro“ zum „City After Work“ spielt. Diese kostenlose Open-Air-Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal statt und liegt in den Händen des „Hoch 5“-Inhabers Daniel van der Kamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/super-stimmung-bei-der-dritten-city-after-work-party-311055.html