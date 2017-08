Empfehlung - „Sundown am See“: Partystimmung am Vechtesee

Nordhorn. Gleich zwei Tage lang konnten Nordhorner beim „Sundown am See“ den sommerlichen Temperaturen frönen. Nachdem es am Samstagmittag mit Regenschauern wenig verheißungsvoll losging, erholte sich das Wetter rasch und die Leute strömten zum kleinen Strand am Vechtesee. Verschiedene kulinarische Angebote, entspannte Musik von DJ Michael Marszalek und ein stimmungsvolles Setting aus Fackeln und Lichtern ermöglichten den Nordhornern einen Mini-Urlaub mitten in ihrer Stadt. Vor allem am Abend war der Andrang groß, als das weiße Segel des Museumsschiffs „Jantje“ die Projektionsfläche für eine Beamer-Show bot und schließlich ein Feuerwerk die Besucher erfreute. Am Sonntag ging das vom VVV organisierte „Sundown“ in die Verlängerung, sodass auch Besucher des „Fest der Kanäle“ sich am See entspannen konnten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sundown-am-see-partystimmung-am-vechtesee-202772.html