Sudan: Land zwischen Vertreibung, Armut und Bürgerkriegen

Nordhorn Die Infoveranstaltung bildete den offiziellen Auftakt zu der Ausstellung der Amnesty-Gruppe Nordhorn. Zu sehen sind bis zum 31. Oktober Plakate, die sich mit dem Thema Sudan befassen.

Alfred Buss, Mitglied der Amnesty-Koordinationsgruppe Sudan/Südsudan sowie Mitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker, warf einen Blick auf die vielseitige Geschichte des Gebiets der beiden heutigen Staaten. Ab 1899 war das Gebiet mehr als 50 Jahre lang britisch-ägyptische Kolonie. Die unabhängige Republik Sudan wurde am 1. Januar 1956 ausgerufen – gegen den Willen des Südens: Dieser fühlte sich unterentwickelt und befürchtete, dass nach dem Abzug der Briten die Araber zu neuen „Kolonialherren“ werden. Getroffen war das Land daraufhin über Jahrzehnte durch einen Bürgerkrieg, der mit einer elfjährigen Unterbrechung bis 2005 andauerte – wobei Millionen Menschen getötet oder vertrieben wurden.

Insgesamt betrachtet sei der Sudan alles andere als eine nationale Einheit, die historisch gewachsen ist, sagte Buss: Die Bevölkerung setzt sich aus Hunderten ethnischen Gruppen zusammen. Große Aufmerksamkeit ziehe der seit 2003 schwelende Darfur-Konflikt auf sich, in welchem verschiedene Volksgruppen mehr Mitbestimmungsrechte fordern. Auch hier werde von Hunderttausenden Toten und durch regierungsnahe Milizen begangene Gräueltaten wie Massaker und Vergewaltigungen berichtet.

Im Südsudan, bis dahin eine autonome Region, kam es im Januar 2011 zum Unabhängigkeitsreferendum. „Auf die Euphorie folgte aber bald Ernüchterung“, sagte Alfred Buss: „Es war schwer, aus nichts einen Staat zu machen.“ Im Dezember 2013 entbrannte ein Bürgerkrieg, der, mit Unterbrechungen, bis September 2018 andauerte. Im Norden regiert Präsident Umar al-Baschir „mit eiserner Hand“, berichtet Buss. Dieser stütze sich auf den Geheimdienst des Landes. Das Strafgesetzbuch sei stark angelehnt an die Scharia. Der Sudan stecke in einer schweren Krise, geprägt von Misswirtschaft, Korruption und Inflationsraten um die 50 Prozent.

Auch die Situation von Journalisten sei schlecht: Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ stuft den Sudan hinsichtlich Pressefreiheit auf Platz 174 von 180 Staaten ein, der Südsudan liegt auf Platz 144. Beide Staaten wenden nach wie vor die Todesstrafe an. Amnesty International setzt sich für eine Verbesserung der Menschenrechtslage ein.

Adwaa Elhusin gab anschließend einige persönliche Eindrücke: Die junge Tierärztin aus dem Sudan hat sich in ihrer Heimat für die Menschenrechte eingesetzt und in Deutschland für die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet. Aus Angst vor Repressalien, die ihr als Aktivistin drohen, ist sie nicht zurückgekehrt. Derzeit lebt sie mit Mann und Kind in Schüttorf. Sie brachte sudanesisches Fingerfood zur Ausstellungseröffnung mit, das die knapp 30 Besucher probieren konnten. In der Ausstellung in der Stadtbibliothek liegen auch Petitionen aus, die dazu einladen, sich mit einer Unterschrift für die Menschenrechte im Sudan und Südsudan einzusetzen.