Suchtkranke sammeln Müll in Nordhorn

Nordhorn Der Verein für Sozialmedizin in Nordhorn bietet in fünf Wohngruppen Suchtkranken, die abstinent leben möchten, Unterstützung an. Die Betroffenen leiden in der Regel an Alkohol-, Medikamenten-, Drogen- oder Mehrfachabhängigkeiten. Viele der Bewohner haben keine Angehörige mehr oder keinen Kontakt zu diesen. Für sie ist die Wohngruppe ihre Familie und ihr Zuhause. Den Betreuten werden Hilfestellungen in allen Dingen des Alltags gegeben, von Unterstützung im Haushalt, über Arztbesuche bis hin zur Pflege. Ziel ist es, den Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in einer Gruppe zu bieten. In der Wohngruppe von Betreuerin Anja Heinze sind zudem einige Betreute bereits an Demenz als Folge der Suchtkrankheit erkrankt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/suchtkranke-sammeln-muell-in-nordhorn--339698.html