Suche nach 12-Jähriger: Bei Vermissten zählt jede Minute

Nordhorn Ein Hubschrauber fliegt tief und langsam über dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet, zwischen Nordhorn und Denekamp fahren auffällig viele Streifenwagen. Mit einem Großaufgebot suchen niederländische Polizisten am Donnerstag nach einem vermissten Mädchen. Das Mädchen wird am Ende wohlbehalten in der Nordhorner Innenstadt aufgefunden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/suche-nach-12-jaehriger-bei-vermissten-zaehlt-jede-minute-266618.html