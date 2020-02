/ Lesedauer: ca. 2min Sturm verzögert Bauarbeiten auf Neuenhauser Straße

Sturm „Sabine“ hat auch Auswirkungen auf Baustellen in der Grafschaft. Viele Betriebe haben am Montag „Schlechtwetter“ gemeldet und nicht gearbeitet. Davon betroffen ist auch die Baustelleneinrichtung auf der Neuenhauser Straße in Nordhorn.