Empfehlung - Stromautobahn: Alle Trassenvarianten gleichrangig prüfen

Nordhorn. Mit deutlicher Kritik am bisherigen Planungsverfahren hat im zuständigen Fachausschuss des Kreistages die Beratung über eine Stellungnahme des Landkreises zu dem Stromtrassenprojekt A-Nord begonnen. Der Landkreis will sich als sogenannter Träger öffentlicher Belange offiziell zur Bundesfachplanung für die „Stromautobahn“ äußern. Allerdings liegt am Beginn dieser Bundesfachplanung bereits ein Vorschlag für den „Vorzugskorridor“ auf dem Tisch, der eigentlich Grundlage der weiteren Beratungen werden sollte. Dieser Korridorvorschlag war seit Monaten Thema von Bürgerversammlungen gewesen. Unter anderem im Raum Nordhorn war er auf heftige Kritik gestoßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stromautobahn-alle-trassenvarianten-gleichrangig-pruefen-234740.html