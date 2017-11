Empfehlung - Streit um großes Bauprojekt an der Möwenstraße in Nordhorn

Nordhorn. Wie kulant soll die Stadtverwaltung mit Bauvorhaben umgehen, wenn sie die vorgegebenen Grenzen nicht einhalten? Mit dieser Frage am Beispiel der geplanten Wohnanlage an der Möwenstraße haben sich jüngst der Stadtentwicklungs- sowie der Verwaltungsausschuss der Stadt Nordhorn beschäftigt. Allen voran die Initiative Pro Grafschaft stört sich daran, dass an der Möwenstraße ein Gebäude entstehen soll, das größer wird als es der Bebauungsplan zulässt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/streit-um-grosses-bauprojekt-an-der-moewenstrasse-in-nordhorn-214030.html