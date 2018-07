Streit im Straßenverkehr: Fahrzeuginsasse droht mit Waffe

Nordhorn Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Verkehrsteilnehmern in Nordhorn soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter anderem mit einer Schusswaffe gedroht worden sein. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 23.50 Uhr an der Lingener Straße beim Abbiegen auf die Osttangente zu einer Nötigung, wobei ein grauer Mercedes von einem schwarzen Golf abgedrängt wurde. Im Anschluss überholte der Mercedes den Golf und bremste diesen aus.

Bei der anschließenden Auseinandersetzung der Fahrzeuginsassen soll eine Person nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei mit einer Schusswaffe gedroht haben und zwei Personen wurden körperlich angegangen. Diese Personen erlitten dabei erhebliche Verletzungen.

Fotostrecke Fotostrecke / Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen des Vorfalls in Nordhorn. Symbolbild: Konjer © Konjer, Stephan

Der schwarze Golf flüchtete laut Polizeiangaben danach mit ausgeschalteter Beleuchtung vom Tatort und fuhr in Richtung Bentheim davon. Ein schwarzer Audi stand hinter den beteiligten Fahrzeugen und muss, so die Polizei, den Vorfall beobachtet haben. Sowohl die Insassen des Audis als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 in Verbindung zu setzen.