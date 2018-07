Straßensperrungen zum Nordhorner Triathlon am Sonntag

Am Sonntag, 29. Juli, findet die zweite Auflage des Nordhorner Triathlons am Vechtesee statt. Um die Veranstaltung durchführen zu können, müssen an diesem Tag in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr mehrere Straßen im Umfeld des Vechtesees gesperrt werden.