Straßensperrung am Hohenkörbener Weg

Nordhorn Der Straßenabschnitt erhält eine neue Fahrbahndecke. An einigen Stellen muss zusätzlich der Fahrbahnaufbau grundlegend repariert werden. Die Bauarbeiten werden in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten durchgeführt, um die Erreichbarkeit verschiedener Einrichtungen am Hohenkörbener Weg für den Anliegerverkehr zu gewährleisten. Der Durchgangsverkehr wird über eine beschilderte Umleitung geführt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 20. September andauern. Zu Fuß und mit dem Fahrrad kann die Baustelle weiterhin passiert werden.