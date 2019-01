Empfehlung - Straßenbauer der Nordumgehung liegen deutlich vor dem Plan

Nordhorn Wo zu Anfang des Jahres 2018 noch einige Brücken zusammenhanglos in der Landschaft standen, ist am Jahresende der Verlauf der künftigen Nordumgehung überall klar erkennbar. Die ersten Abschnitte des mit 32,1 Millionen Euro veranschlagten, 8,6 Kilometer langen, T-förmigen Straßenbauprojekts sind für den Verkehr freigegeben, an den übrigen wurde bis unmittelbar vor den Weihnachtstagen mit Hochdruck gebaut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/strassenbauer-der-nordumgehung-liegen-deutlich-vor-dem-plan-274449.html