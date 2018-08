Empfehlung - Strandparty beim „Sundown am See“

Nordhorn Bereits am Tag vor dem großen Fest der Kanäle konnten Besucher aus Nah und Fern den Charme der Wasserstadt erleben: Das „Sundown am See“ (zu deutsch: Sonnenuntergang am See) auf dem kleinen Strandabschnitt nahe der Verbindungsschleuse ist in den vergangenen Jahren zur sommerlichen Tradition geworden. Auf den Liegestühlen am Ufer konnten die „Sundowner“ ein Stück Urlaubsstimmung in der Heimat genießen. Mit raffinierten Delikatessen wie Wassermelonen-Shakes oder Waffeln am Stiel kamen sie auch kulinarisch auf ihre Kosten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/strandparty-beim-sundown-am-see-246300.html