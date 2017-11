„Stolpersteine“ putzen gegen das Vergessen

Die in der Nordhorner Innenstadt verlegten „Stolpersteine“ zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Mitbürger sollen gesäubert werden. Das Forum Juden-Christen und das katholische „Kirchenschiff laden am Sonnabend, 4. November, ein zu einer Putzaktion.