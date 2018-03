Empfehlung - Stipendiat der Emsländischen Landschaft im Stadtpark 16

tk Nordhorn. Vergab die Landschaft ihr zweijährig ausgeschriebenes Stipendium bislang vorwiegend an Nachwuchskünstler, erhält mit Bernhard Kock erstmals ein bereits etablierter Künstler das Stipendium. Nach einem zweimonatigen Arbeitsaufenthalt in Nordhorn folgt im Juni und Juli des Jahres ein ebenfalls zweimonatiger Aufenthalt im Schloss Clemenswerth in Sögel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stipendiat-der-emslaendischen-landschaft-im-stadtpark-16-228182.html