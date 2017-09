Empfehlung - „Stimme“ der Polizei: Achim van Remmerden nimmt Abschied

Nordhorn / Lingen. In 45 Dienstjahren hat der gebürtige Nordhorner Achim van Remmerden bei der niedersächsischen Polizei viele Stationen durchlaufen, vom Polizeiwachtmeister in Sögel über den Kriminaldauerdienst in Lingen und das Kriminalkommissariat Nordhorn bis zur Polizeistation Emlichheim. Zur Jahrtausendwende wurde van Remmerden für ein halbes Jahr zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover delegiert und begann dort für die Polizei mit der Öffentlichkeitsarbeit. Für die GN ging er in seiner Freizeit als „Pressescout“ auf Expo-Entdeckungstour. Aber so richtig bekannt ist der Kriminalhauptkommissar erst durch seine Position als Pressesprecher und Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit in der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stimme-der-polizei-achim-van-remmerden-nimmt-abschied-209332.html