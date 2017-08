Stiftungs-Manager Grobelny geht: Einsatz für die Grafschaft

Für den Nordhorner war seine Aufgabe in der Grafschafter Sparkassenstiftung zugleich Berufung und Herzensangelegenheit. Der große Einsatz des 62-Jährigen kam dem Gremium in 91 Sitzungen seit 1995 zugute. Die Fördersumme reicht an 5 Millionen Euro heran.