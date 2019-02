Empfehlung - Stiftung hat das seelische Wohl der Kinder im Blick

Nordhorn Fredy Fricke, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, sagte zur Auswahl der Förderthemen: „Der Bereich der Prävention war uns besonders wichtig, deswegen haben wir vor allem Projekte mit Fördersummen bedacht, die sich um das seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen kümmern. Wir sind davon überzeugt, dass man jungen Menschen Hilfe zukommen lassen muss, bevor sie in seelische Notlagen geraten.“ Wie schon in den vergangenen Jahren wurde erneut die Hospizhilfe der Grafschaft Bentheim für ihre Arbeit im Bereich der Kinderhospizhilfe mit rund 5000 Euro unterstützt. Heike Paul, Geschäftsführerin der Kinderhospizhilfe, berichtete, dass der größte Teil der aktuellen Förderung zur Fortbildung zweier Fachkräfte in der Trauerbegleitung speziell für Kinder und Jugendliche verwendet wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stiftung-hat-das-seelische-wohl-der-kinder-im-blick-280266.html